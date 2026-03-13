Ланцет РФ влучив в автобус Харків–Великий Бурлук: є жертва та поранені
Одна людина загинула та четверо постраждали через влучання Іскандера в рейсовий автобус Харків–Великий Бурлук у Харківській області.
Про це повідомив очільник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич та Офіс Генерального прокурора України.
Удар по автобусу Харків–Великий Бурлук: що відомо
За словами Андрія Канашевича, близько 09:15 13 березня російські війська завдали удару по дорозі поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади.
За уточненою інформацією, для атаки ворог використав ракету типу Іскандер-М.
Унаслідок влучання було пошкоджено рейсовий автобус Харків–Великий Бурлук.
За оперативною інформацією, внаслідок обстрілу загинули троє людей – водій та двоє пасажирів.
Ще четверо людей – три пасажирки автобуса та місцевий мешканець – дістали поранення.
Унаслідок атаки пошкоджено сам автобус та прилеглі будинки.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що уночі проти 13 березня російська армія атакувала Балаклію Харківської області ударними безпілотниками.
Унаслідок атаки було пошкоджено три житлові будинки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 479-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Андрій Канашевич