Враг атаковал Зайцевскую общину Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Зайцевскую общину 16 марта

В результате вражеской атаки повреждена школа, разрушено 10 частных домов. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших. Еще семь человек получили ранения, среди них трое детей.

Троих пострадавших госпитализировали. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. Среди них девочки 8 и 17 лет и 17-летний юноша.

В Днепропетровской области около 42 км дороги оборудовали сетками для защиты от беспилотников.

2 марта в Днепропетровской области вражеский дрон атаковал Криворожский район. Под удар попал вагон пригородного поезда. В результате удара погиб один человек, ещё 10 человек получили ранения.

В феврале в Павлоградском районе дрон целенаправленно атаковал шахтеров, которые эвакуировались из автобуса. По данным представителей Министерства обороны Украины, группа дронов Шахед под дистанционным управлением летела вдоль дороги. Пилот первого Шахеда заметил автобус внизу и решил его атаковать.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1482-е сутки.

