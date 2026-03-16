Ворог атакував Зайцівську громаду Синельниківського району, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Зайцівську громаду 16 березня

Внаслідок ворожої атаки пошкоджена школа, зруйновано 10 приватних будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих. Ще семеро людей дістали поранення, серед них троє дітей.

Трьох постраждалих госпіталізували. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. З-поміж них дівчата 8 та 17 років та 17-річний хлопець.

У Дніпропетровській області близько 42 км дороги облаштували антидроновими сітками для захисту від безпілотників.

2 березня у Дніпропетровській області ворожий дрон атакував Криворізький район. Під удар потрапив вагон приміського потяга. Внаслідок удару загинула людина, ще 10 людей дістали поранення.

У лютому у Павлоградському районі дрон цілеспрямовано атакував шахтарів, які евакуювались з автобусу. За даними радними міністра оборони України, група Шахедів на онлайн-управлінні летіла вздовж дороги. Пілот першого Шахеда побачив автобус внизу та вирішив його атакувати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 482-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

