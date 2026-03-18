РФ атаковала дроном ГУ СБУ во Львовской области: что известно
Под российской атакой оказалось Главное управление СБУ во Львовской области.
Вражеский беспилотник атаковал Главное Управление СБУ во Львовской области, зафиксированы разрушения.
Также во Львове обнаруживают обломки БпЛА.
— Если натолкнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите — может сдетонировать. Сразу вызовите полицию и ГСЧС, — проинформировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Также он ранее сообщал, что есть опасность атаки вражеских боевых беспилотников.
Впоследствии он написал, что во время воздушной тревоги вражеский беспилотник атаковал Львов и отмечал, что предварительно без пострадавших.
К слову, российские войска атаковали дронами здание ТЦК в Сумах, в результате чего пострадали женщина и 16-летний подросток, а также повреждены окрестные дома и автомобили.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.
