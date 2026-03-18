Під російською атакою опинилося Головне Управління СБУ у Львівській області.

Атака ГУ СБУ у Львівській області 18 березня: що відомо

Ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області, зафіксовані руйнування.

Також у Львові виявляють уламки БпЛА.

– Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС, – проінформував голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Також він раніше повідомляв, що є небезпека атаки ворожих бойових безпілотників.

Згодом він написав, що під час повітряної тривоги ворожий безпілотник атакував Львів та зазначав, що попередньо, без постраждалих.

До речі, російські війська атакували дронами будівлю ТЦК у Сумах, унаслідок чого постраждали жінка та 16-річний підліток, а також пошкоджено навколишні будинки й автівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

