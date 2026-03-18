В Сумах российские войска атаковали с помощью беспилотников здание территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Заречном районе. В результате удара РФ пострадали два человека — женщина и подросток.

Об этом сообщили журналисты Суспільне Суми. Информацию об атаке дронами-камикадзе подтвердил Сумской областной ТЦК и СП.

Атака на ТЦК в Сумах 18 марта: какие последствия

Во время российской атаки в помещении ТЦК в Сумах находились люди. Однако обошлось без погибших.

По словам руководителя городской военной администрации Сергея Кривошеенко, раненую женщину госпитализировали в больницу.

Как уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров, 16-летний парень находился на остановке общественного транспорта вблизи места удара. Подростка госпитализировали, однако его состояние – не тяжелое.

Кроме помещения ТЦК, в результате российской атаки повреждены супермаркет, автомобили и соседние дома. В одном из многоэтажных домов выбито более 30 окон.

Сумской областной ТЦК и СП считает, что это целенаправленная кампания России, цель которой очевидна – сорвать процесс пополнения рядов Вооруженных сил Украины.

– Враг пытается действовать там, где, по его мнению, больно больше всего: через запугивание, удары и информационное давление повлиять на готовность украинцев встать на защиту страны, – говорится в сообщении.

Утром 18 марта прогремели взрывы в Сумах , когда российские оккупанты атаковали город ударными беспилотниками. Вскоре стало известно о попадании дрона в Заречном районе.

Фото: Сумская ОВА

