РФ атакувала ТЦК у Сумах: двоє постраждалих та пошкоджені будинки
- Російські війська атакували дронами будівлю ТЦК у Сумах, унаслідок чого постраждали жінка та 16-річний підліток, а також пошкоджено навколишні будинки й автівки.
- У Сумському обласному ТЦК цей удар назвали цілеспрямованою спробою ворога залякати цивільних та зірвати процес мобілізації в Україні.
У Сумах російські війська атакували безпілотниками приміщення територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Зарічному районі. Внаслідок удару РФ є двоє постраждалих – жінка та підліток.
Про це повідомили журналісти Суспільне Суми. Інформацію про атаку дронами-камікадзе підтвердив Сумський обласний ТЦК та СП.
Атака на ТЦК у Сумах 18 березня: які наслідки
Під час російської атаки в приміщенні ТЦК у Сумах перебували люди. Однак обійшлося без загиблих.
За словами керівника міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, поранену жінку госпіталізували до лікарні.
Як уточнив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, 16-річний хлопець перебував на зупинці громадського транспорту поблизу місця удару. Підлітка госпіталізували, проте його стан – не важкий.
Крім приміщення ТЦК, внаслідок російської атаки пошкоджені супермаркет, автомобілі та сусідні будинки. В одній з багатоповерхівок вибито понад 30 вікон.
Сумський обласний ТЦК та СП вважає, що це цілеспрямована кампанія Росії, мета якої очевидна – зірвати процес поповнення лав Збройних сил України.
– Ворог намагається діяти там, де, на його думку, найболючіше: через залякування, удари та інформаційний тиск вплинути на готовність українців ставати до захисту країни, – йдеться у повідомленні.
Вранці 18 березня прогриміли вибухи у Сумах, коли російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками. Згодом стало відомо про влучання дрона у Зарічному районі.
