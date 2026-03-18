У Сумах російські війська атакували безпілотниками приміщення територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Зарічному районі. Внаслідок удару РФ є двоє постраждалих – жінка та підліток.

Про це повідомили журналісти Суспільне Суми. Інформацію про атаку дронами-камікадзе підтвердив Сумський обласний ТЦК та СП.

Атака на ТЦК у Сумах 18 березня: які наслідки

Під час російської атаки в приміщенні ТЦК у Сумах перебували люди. Однак обійшлося без загиблих.

За словами керівника міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, поранену жінку госпіталізували до лікарні.

Як уточнив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, 16-річний хлопець перебував на зупинці громадського транспорту поблизу місця удару. Підлітка госпіталізували, проте його стан – не важкий.

Крім приміщення ТЦК, внаслідок російської атаки пошкоджені супермаркет, автомобілі та сусідні будинки. В одній з багатоповерхівок вибито понад 30 вікон.

Сумський обласний ТЦК та СП вважає, що це цілеспрямована кампанія Росії, мета якої очевидна – зірвати процес поповнення лав Збройних сил України.

– Ворог намагається діяти там, де, на його думку, найболючіше: через залякування, удари та інформаційний тиск вплинути на готовність українців ставати до захисту країни, – йдеться у повідомленні.

Вранці 18 березня прогриміли вибухи у Сумах, коли російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками. Згодом стало відомо про влучання дрона у Зарічному районі.

Фото: Сумська ОВА

