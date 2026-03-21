Ночью враг атаковал Николаевскую область ударными дронами типа Shahed 131/136.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Атака на Николаевский район 21 марта: что известно

Под ударом врага оказалась энергетическая инфраструктура. В результате атаки часть населенных пунктов Николаевского района осталась без электричества.

Впоследствии электроснабжение всех потребителей было восстановлено. К счастью, пострадавших нет.

В целом, на территории Николаевской области обстрелов не зафиксировано.

Напомним, что 14 марта Россия нанесла удар по двум районам Николаевской области. В результате вражеского удара зафиксированы повреждения на территории промышленного объекта в Баштанском районе области. Также повреждены три грузовых автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

4 марта в Николаеве прогремели мощные взрывы. В результате удара ракеты «Шахед» был поврежден объект транспортной инфраструктуры, там вспыхнул пожар. Легкие ранения получил мужчина, которого госпитализировали в больницу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 487-е сутки.

Связанные темы:

