Повторный удар: РФ атаковала спасателей после попадания в Сумах
Во время ночной атаки на Сумы 22 марта враг ударил по спасателям.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ночная атака на Сумы: что известно
По информации ГСЧС, спасатели стали целью врага, когда после ночной атаки на Сумы обследовали место попадания.
— В момент, когда спасатели уже были готовы возвращаться в подразделение, враг нанес повторный удар рядом с пожарной цистерной, – говорится в сообщении.
Пострадавших посреди личного состава нет. Спасатели успели отойти в безопасное место.
В то же время поврежден служебный автомобиль ГСЧС.
21 марта Россия ударила беспилотником по территории дошкольного учебного заведения в Великочернеччинском старостате Сумской области.
Зафиксированы повреждения здания детского сада, выбиты два десятка окон и двери.
Также российские войска атаковали территорию старостата четырьмя управляемыми авиационными бомбами.
Напомним, ночью РФ применила против Украины 139 ударных беспилотников. 127 БпЛА были сбиты/приглушены.
Также зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА на семи локациях, а падение сбитых целей или их обломков – на семи локациях.
Фото: ГСЧС Сумской области