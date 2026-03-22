Во время ночной атаки на Сумы 22 марта враг ударил по спасателям.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ночная атака на Сумы: что известно

По информации ГСЧС, спасатели стали целью врага, когда после ночной атаки на Сумы обследовали место попадания.

— В момент, когда спасатели уже были готовы возвращаться в подразделение, враг нанес повторный удар рядом с пожарной цистерной, – говорится в сообщении.

Пострадавших посреди личного состава нет. Спасатели успели отойти в безопасное место.

В то же время поврежден служебный автомобиль ГСЧС.

21 марта Россия ударила беспилотником по территории дошкольного учебного заведения в Великочернеччинском старостате Сумской области.

Зафиксированы повреждения здания детского сада, выбиты два десятка окон и двери.

Также российские войска атаковали территорию старостата четырьмя управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, ночью РФ применила против Украины 139 ударных беспилотников. 127 БпЛА были сбиты/приглушены.

Также зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА на семи локациях, а падение сбитых целей или их обломков – на семи локациях.

Фото: ГСЧС Сумской области

