Під час нічної атаки на Суми 22 березня ворог вдарив по рятувальниках.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Нічна атака на Суми: що відомо

За інформацією ДСНС, рятувальники стали ціллю ворога, коли після нічної атаки на Суми обстежували місце влучання.

— У момент, коли рятувальники вже були готові повертатися до підрозділу, ворог завдав повторного удару поряд з пожежною цистерною, – йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед особового складу немає. Рятувальники встигли відійти в безпечне місце.

Натомість пошкоджено службовий автомобіль ДСНС.

21 березня Росія вдарила безпілотником по території дошкільного навчального закладу у Великочернеччинському старостаті Сумської області.

Зафіксовано пошкодження будівлі дитячого садка, вибито два десятки вікон та двері.

Також російські війська атакували територію старостату чотирма керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, вночі РФ застосувала проти України 139 ударних безпілотників. 127 БпЛА було збито/приглушено.

Також зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях, а падіння збитих цілей чи їхніх уламків – на семи локаціях.

Фото: ДСНС Сумщини

