Теракт в Буче: подозреваемого отправили под стражу на 60 дней
Соломенский суд Киева поместил под стражу подозреваемого в теракте в Буче. Он проведет в СИЗО 60 суток без права освобождения под залог.
Об этом стало известно из трансляции судебного заседания, на котором выбирали меру пресечения подозреваемому в теракте в Буче.
Прокуратура настаивала на содержании под стражей без залога для 21-летнего жителя Бучи. Свою позицию обвинение обосновало риском того, что подозреваемый в теракте может скрываться от правосудия.
В суде мужчина объяснил свои действия давлением со стороны российских спецслужб. По его словам, куратор угрожал расправой ему и его семье, из-за чего он боялся обращаться к украинским правоохранителям.
Подозреваемый просил суд о домашнем аресте вместо содержания под стражей. Свое ходатайство мужчина обосновал необходимостью ухаживать за бабушкой, у которой есть проблемы со зрением.
Согласно постановлению суда, 21-летний подозреваемый будет находиться под стражей по меньшей мере до 21 мая.
В понедельник, 23 марта, произошел теракт в Буче. Сначала прогремел первый взрыв, а затем и второй. В результате взрывов пострадали двое правоохранителей.
Через несколько часов Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали мужчину, которого подозревают в совершении теракта в Буче.