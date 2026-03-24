Соломенский суд Киева поместил под стражу подозреваемого в теракте в Буче. Он проведет в СИЗО 60 суток без права освобождения под залог.

Теракт в Буче: мера пресечения подозреваемому

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания, на котором выбирали меру пресечения подозреваемому в теракте в Буче.

Прокуратура настаивала на содержании под стражей без залога для 21-летнего жителя Бучи. Свою позицию обвинение обосновало риском того, что подозреваемый в теракте может скрываться от правосудия.

Сейчас смотрят

В суде мужчина объяснил свои действия давлением со стороны российских спецслужб. По его словам, куратор угрожал расправой ему и его семье, из-за чего он боялся обращаться к украинским правоохранителям.

Подозреваемый просил суд о домашнем аресте вместо содержания под стражей. Свое ходатайство мужчина обосновал необходимостью ухаживать за бабушкой, у которой есть проблемы со зрением.

Согласно постановлению суда, 21-летний подозреваемый будет находиться под стражей по меньшей мере до 21 мая.

В понедельник, 23 марта, произошел теракт в Буче. Сначала прогремел первый взрыв, а затем и второй. В результате взрывов пострадали двое правоохранителей.

Через несколько часов Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали мужчину, которого подозревают в совершении теракта в Буче.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.