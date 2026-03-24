Соломʼянський суд Києва відправив під варту підозрюваного у теракті в Бучі. Він проведе у СІЗО 60 діб без права внесення застави.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання, на якому обирали запобіжний захід підозрюваному в теракті у Бучі.

Прокуратура наполягала на триманні під вартою без застави для 21-річного жителя Бучі. Свою позицію обвинувачення обґрунтувало ризиком того, що підозрюваний у теракті може переховуватися від правосуддя.

У суді чоловік пояснив свої дії тиском із боку російських спецслужб. За його словами, куратор погрожував розправою йому та його родині, через що він боявся звертатися до українських правоохоронців.

Підозрюваний просив суд про домашній арешт замість тримання під вартою. Своє клопотання чоловік обґрунтував необхідністю доглядати за бабусею, яка має проблеми з зором.

Згідно з ухвалою суду, 21-річний підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше до 21 травня.

У понеділок, 23 березня, відбувся теракт у Бучі. Спочатку прогримів перший вибух, а згодом і другий. Внаслідок вибухів постраждали двоє правоохоронців.

За кілька годин Служба безпеки України та Національна поліція затримали чоловіка, якого підозрюють у виконанні теракту в Бучі.

Пов'язані теми:

