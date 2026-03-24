Во вторник, 24 марта, взрывы в Ивано-Франковске прогремели в центре города после объявления воздушной тревоги. Местные чиновники сообщали, что город атаковали Шахеды.

В результате вражеской атаки погибли два человека, ещё четверо получили ранения.

Взрывы в Ивано-Франковске 24 марта: что известно

Мэр Руслан Марцинкив рассказал журналистам, что попадания зафиксированы рядом с административным зданием и возле роддома в центральной части города.

Сейчас смотрят

– К сожалению, повреждены окна, в частности, роддома и близлежащих зданий. В перинатальном центре все находились в укрытиях. Все остались живы и невредимы. Конечно, мы компенсируем людям убытки, – заявил Марцинкив.

Он добавил, что враг пытается нанести удар по центру города средь бела дня.

По его словам, предварительно обошлось без пострадавших, на месте работают все экстренные службы.

Отметим, что воздушная тревога в области началась в 15:37, тогда как взрывы в Ивано-Франковске прогремели в 16:49.

Мэр Руслан Марцинкив написал на своей странице в Facebook, что в городе работают подразделения противовоздушной обороны.

– Ивано-Франковск – особое внимание! В воздушном пространстве вражеские БПЛА! – написала также глава областной военной администрации Светлана Онищук.

Местные паблики и блогеры сообщили, что дым поднимается в центральной части города.

По данным Электроавтотранса, из-за повышенной опасности в Ивано-Франковске прекратил движение весь коммунальный транспорт.

Автобусы и троллейбусы вернутся к работе только после отбоя и со значительным опозданием.

В Ивано-Франковской ОВА сообщили, что в результате вражеского обстрела центра Ивано-Франковска погибли два человека. Еще четверо получили ранения, среди них — 6-летний ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Среди погибших — военнослужащий Национальной гвардии, у которого несколько дней назад в роддоме родила жена. Погибла их несовершеннолетняя дочь.

В момент вражеской атаки в укрытии роддома родились трое детей.

Напомним, взрывы в результате российской воздушной атаки 24 марта фиксировали также в Киеве, Львове, Днепре, Тернополе та Виннице.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.