У вівторок, 24 березня, у Львові чути вибухи, працює Протиповітряна оборона (ППО).

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Вибухи у Львові 24 березня: що відомо

Андрій Садовий закликав містян залишатися в безпечних місцях і не знімати роботу ППО на відео.

– Увага! Ще один Шахед в напрямку Львова! – написав мер.

Також він опублікував фото з місця пожежі, де впав ворожий дрон. Попередньо, пошкоджена спадщина ЮНЕСКО, повідомив керівник ОВА Козицький.

Telegram-канал monitor тим часом повідомляє, що у напрямку Львова летить чотири безпілотники.

Пізніше Козицький повідомив про щонайменше двох важко поранених людей та високу загрозу удару безпілотників.

– Приліт на Сихові. Горить багатоповерхівка. Висока загроза залишається, – додав він.

Мер Львова уточнив, що мова йде про житловий будинок на проспекті Червоної Калини.

О 16:53 стало відомо про третю локацію у Львові – на початку вулиці Бандери зафіксовані уламки, пишуть Садовий та Козицький.

За інформацією Козицького, унаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові є загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини, пожежу фіксують і в приватному будинку в селі Серники Бібрської територіальної громади.

– Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані. Інформація оновлюється. Залишайтеся в укриттях до відбою! – розповів він.

Тим часом мер Садовий додав, що серед постраждалих – 51-річна жінка із мінно-вибуховою травмою нижніх кінцівок, яку доставила поліція.

Ще один пацієнт звернувся до травмпункту самостійно, він має садна та забої.

Містян та гостей Львівщини попереджають, що у повітряному просторі області перебувають ще щонайменше два ворожих безпілотники та працює ППО.

Одне з влучань зафіксоване в центрі міста поруч із храмом святого Андрія. Попередньо відомо, що ударом зруйновано будинок, де знаходилися крамниця, кав’ярня та житлові квартири на другому і третьому поверхах.

– Вже 13 поранених в лікарнях Львова. Кількість постраждалих збільшується… Люди з травмами різного ступеня важкості. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу, – повідомив Андрій Садовий.

Він розповів, що п’ять постраждалих надійшли зі Сихова, ще двоє – з центру Львова.

Тим часом Козицький заявив, що під час одного з вибухів зазнала пошкодження памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

– Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження визначать фахівці. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах, – заявив очільник ОВА.

Також він додав, що інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася.

Нагадаємо, в обід серія потужних вибухів прозвучала у Києві.

Також 24 березня прозвучали вибухи у Дніпрі, пошкоджено багатоповерхівку, понад десяток людей постраждали.

Фото: Андрій Садовий

