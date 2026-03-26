Атака на Днепр: горит многоэтажка, ранены пять человек
Атака на Днепр 26 марта привела к пожару и повреждениям в одном из многоэтажных домов. Предварительно известно о пяти пострадавших.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Днепр: что известно
Александр Ганжа отметил, что российские агрессоры атакуют Днепр еще с утра 26 марта.
– Повреждено многоэтажное здание… Пятеро человек получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. Загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома, – рассказал глава ОВА.
Он также опубликовал фото и видео с места происшествия.
Александр Ганжа подчеркнул, что враг атаковал жилую застройку прямо в центре Днепра. На опубликованных фото можно увидеть разрушенное здание и разбитые автомобили.
Позже глава облсовета Николай Лукашук отметил, что Россия продолжает вести террор против мирных жителей.
– Своими глазами мы видим, как рядом горит жилой дом после российского удара. Слышим, как в городе раздается взрыв за взрывом. Как летит проклятый Шахед прямо над головой. Мы стремимся к миру. Россия же хочет совсем другого, – подытожил он.
Накануне в Воздушных силах писали о движении группы БПЛА в направлении города, а сам Ганжа сообщал о работе противовоздушной обороны в городе.
Напомним, в ночь на 26 марта РФ атаковала Украину 153 дронами.
24 марта в результате обстрела Днепра был поврежден 14-этажный жилой дом. Тогда сообщалось о 12 пострадавших.
Фото: Олександр Ганжа