Атака на Днепр 26 марта привела к пожару и повреждениям в одном из многоэтажных домов. Предварительно известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепр: что известно

Александр Ганжа отметил, что российские агрессоры атакуют Днепр еще с утра 26 марта.

– Повреждено многоэтажное здание… Пятеро человек получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. Загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома, – рассказал глава ОВА.

Он также опубликовал фото и видео с места происшествия.

Александр Ганжа подчеркнул, что враг атаковал жилую застройку прямо в центре Днепра. На опубликованных фото можно увидеть разрушенное здание и разбитые автомобили.

Позже глава облсовета Николай Лукашук отметил, что Россия продолжает вести террор против мирных жителей.

– Своими глазами мы видим, как рядом горит жилой дом после российского удара. Слышим, как в городе раздается взрыв за взрывом. Как летит проклятый Шахед прямо над головой. Мы стремимся к миру. Россия же хочет совсем другого, – подытожил он.

Накануне в Воздушных силах писали о движении группы БПЛА в направлении города, а сам Ганжа сообщал о работе противовоздушной обороны в городе.

Напомним, в ночь на 26 марта РФ атаковала Украину 153 дронами.

24 марта в результате обстрела Днепра был поврежден 14-этажный жилой дом. Тогда сообщалось о 12 пострадавших.

Фото: Олександр Ганжа

