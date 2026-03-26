Атака на Дніпро 26 березня призвела до пожежі та пошкоджень однієї з багатоповерхівок. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро: що відомо

Олександр Ганжа зауважив, що російські агресори атакують Дніпро ще від ранку 26 березня.

– Пошкоджена багатоповерхівка… Пʼятеро людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку, – розповів очільник ОВА.

Він також опублікував фото та відео з місця події.

Олександр Ганжа наголосив, що ворог атакував житлову забудову у середмісті Дніпра. На опублікованих фото можна побачити зруйновану будівлю та розтрощені автівки.

Пізніше голова облради Микола Лукашук зауважив, що Росія продовжує вести терор проти мирних людей.

– На власні очі ми бачимо, як поруч палає житловий будинок після російського удару. Чуємо, як у місті лунає вибух за вибухом. Як летить клятий Шахед просто над головою. Ми прагнемо миру. Росія ж хоче зовсім іншого, – підсумував він.

Напередодні у Повітряних силах писали про рух групи БпЛА у напрямку міста, а сам Ганжа повідомляв про роботу протиповітряної оборони у місті.

Нагадаємо, в ніч проти 26 березня РФ атакувала Україну 153 дронами.

Тим часом 24 березня внаслідок атаки на Дніпро було пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Тоді повідомлялося про 12 постраждалих.

Фото: Олександр Ганжа

