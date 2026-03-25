В ночь на 25 марта российские войска продолжили атаки на украинские регионы, нанеся удар по энергетической инфраструктуре Черниговской области и обстреливая Днепропетровскую область.

Неспокойной ночь была и в России — беспилотники атаковали Ленинградскую область, раздавались взрывы и в Белгороде.

На международной арене США передали Ирану мирный план, а Тегеран частично открыл Ормузский пролив.

Также произошли важные для Украины события — переговоры по ПВО, экономические решения и задержание подозреваемых в шпионаже.

О главных событиях ночи и утра 25 марта — читайте в материале.

Блэкаут в Черниговской области

В ночь на 25 марта российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе.

В результате попадания были повреждены элементы энергосистемы, что привело к масштабному отключению электроэнергии.

Без света остались около 150 тыс. потребителей в Чернигове и прилегающих населенных пунктах.

По данным энергетиков, удар вызвал резкий дефицит мощности в сети, что затруднило стабильную работу системы.

К ликвидации последствий уже привлечены аварийные бригады, однако полноценное восстановление возможно только после стабилизации обстановки.

Обстрелы Днепропетровской области

В течение ночи 25 марта российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область, применяя дроны и артиллерию.

Под ударами оказались Никопольский, Синельниковский и Днепровский районы.

В Никопольском районе повреждены предприятия, административные здания, банки, магазины и жилые дома. Ранение получила 18-летняя девушка.

В Синельниковском районе возник пожар на территории фермы, повреждены частные дома и уничтожен автомобиль.

В Днепровском районе пострадал 59-летний мужчина.

В целом зафиксированы разрушения инфраструктуры и несколько пожаров. Окончательные последствия уточняются.

Атака на Усть-Лугу

В ночь на 25 марта беспилотники атаковали Ленинградскую область России.

Несмотря на заявления о якобы уничтожении части дронов, избежать последствий не удалось — в порту Усть-Луга возник пожар.

Этот порт является одним из ключевых объектов для экспорта российских энергоресурсов.

Спасатели работают над ликвидацией возгорания.

Из-за угрозы атак временно приостановил работу аэропорт Пулково.

Взрывы в Белгороде

В Белгороде в ночь на 25 марта раздались мощные взрывы на фоне ракетной угрозы.

Первые взрывы местные жители услышали около 04:30.

После этого в городе возникли перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.

Российские власти сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры.

Информации о пострадавших пока нет, на местах работают аварийные службы.

Мирный план США для Ирана

США передали Ирану мирный план, состоящий из 15 пунктов и направленный на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Документ охватывает вопросы ядерной программы, безопасности и развития баллистических ракет.

Одним из ключевых условий является передача под международный контроль запасов высокообогащенного урана.

Особое внимание уделено ситуации вокруг Ормузского пролива, которая влияет на глобальные энергетические рынки.

Несмотря на дипломатические шаги, боевые действия в регионе продолжаются.

Иран открыл Ормузский пролив

Иран заявил, что разрешает проход через Ормузский пролив судам, которые не считает враждебными.

Речь идет о судах, не связанных с США, Израилем или их союзниками.

В то же время даже таким судам необходимо согласовывать маршрут с иранскими властями и соблюдать установленные правила безопасности.

В Тегеране подчеркнули, что приняли меры для предотвращения использования пролива в военных целях.

Встреча Зеленского со Спрудсом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

Стороны обсудили непрекращающиеся российские атаки и текущую ситуацию на фронте.

Особое внимание уделили укреплению украинской противовоздушной обороны и поставкам дополнительных ракет.

Также речь шла о совместном производстве дронов и реализации международных оборонных программ.

Латвия подтвердила поддержку Украины на пути в Европейский Союз.

Ощадбанк и ввоз валюты

После задержания украинских инкассаторов в Венгрии Ощадбанк временно приостановил ввоз наличной валюты в Украину.

В настоящее время спрос на валюту обеспечивается за счет резервов Национального банка.

В банке отмечают, что работают над поиском новых, более безопасных маршрутов доставки средств.

До полномасштабной войны такие операции осуществлялись авиационным транспортом, однако сейчас используются наземные перевозки.

Задержание подозреваемых в шпионаже

В Германии задержали гражданку Румынии и гражданина Украины по подозрению в работе на российскую разведку.

По данным следствия, они собирали информацию о лице, поставляющем дроны и комплектующие для Украины.

Подозреваемые осуществляли наблюдение и видеосъемку, что могло быть подготовкой к дальнейшим спецоперациям.

Правоохранители провели обыски и продолжают расследование.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 491-е сутки.

