Вибухи у Чернігові пролунали увечері 26 березня. Ворог атакував транспортну інфраструктуру міста. Попередньо одна людина постраждала.

Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Вибухи у Чернігові 26 березня: що відомо

За його словами, зафіксовано удар ворожого безпілотника по одному з об’єктів критичної інфраструктури.

Зараз дивляться

Інформація уточнюється.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.