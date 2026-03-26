Ірина Гамалій, редакторка сайту
1 хв.
Вибухи у Чернігові 26 березня: дрони атакували транспортну інфраструктуру
Вибухи у Чернігові пролунали увечері 26 березня. Ворог атакував транспортну інфраструктуру міста. Попередньо одна людина постраждала.
Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Вибухи у Чернігові 26 березня: що відомо
За його словами, зафіксовано удар ворожого безпілотника по одному з об’єктів критичної інфраструктури.
Інформація уточнюється.
