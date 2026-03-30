Під час нічної атаки на Україну 30 березня російські війська обстріляли Україну балістичною ракетою та ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 30 березня: що відомо

Нічна атака на Україну почалася о 18:00 29 березня.

Зараз дивляться

Російські війська застосували балістичну ракету Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму, а також 164 ударних безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Їх запускали з районів Брянська, Орла, Курська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із мису Чауда та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Близько 90 із них становили дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30 30 березня, українська протиповітряна оборона збила або приглушила 150 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на семи локаціях. Ще на двох локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Зокрема, зранку 30 березня прогриміли вибухи у Дніпрі.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, звуки вибухів, які чули в окремих районах міста, були наслідком роботи сил протиповітряної оборони.

У Повітряних силах зазначили, що ворожа атака на Україну досі триває, а в повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 496-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.