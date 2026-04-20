Стала известна причина взрыва, произошедшего сегодня днем возле Ровно. На предприятии во время сварочных работ взорвался газовый баллон.

Количество пострадавших возросло до девяти человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

На предприятии под Ровно взорвался газовый баллон

— На предприятии под Ровно взорвался газовый баллон. Это предварительный вывод специалистов. Это произошло во время сварочных работ, — говорится в сообщении.

В результате инцидента травмированы девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в Ровно около 13:00 на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв.

После инцидента возник пожар, который впоследствии удалось локализовать.

Предварительно было известно как минимум о восьми пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии.

