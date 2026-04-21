Во время ночной атаки на Украину 21 апреля российские войска применили баллистические ракеты и около полутора сотен беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 21 апреля: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 20 апреля.

Российские войска применили две баллистические ракеты Искандер-М из Курской области РФ, а также 143 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов.

Около 80 из них составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись из районов Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского, что во временно захваченном Крыму, и с территории временно оккупированного Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 21 апреля силы противовоздушной обороны сбили или подавили 116 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 17 локациях.

В частности, около 02:00 21 апреля раздались взрывы в Сумах.

По данным начальника Сумской ОВА Олега Григорова, российские беспилотники нанесли удар по жилому сектору города. Повреждены многоэтажные дома, гражданские автомобили, а также зафиксировано попадание на территорию медицинского учреждения.

На данный момент известно о 15 пострадавших, среди них трое детей в возрасте 13, 15 и 17 лет.

Кроме того, утром 21 апреля враг атаковал Харьков ударными беспилотниками.

По словам мэра города Игоря Терехова, вражеский беспилотник попал в административное здание.

Как отмечают в Военно-воздушных силах, вражеская атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве по-прежнему находятся вражеские дроны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 518-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

