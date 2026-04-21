Під час нічної атаки на Україну 21 квітня російські війська застосували балістичні ракети та майже півтори сотні безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 21 квітня: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 20 квітня.

Російські війська застосували дві балістичні ракети Іскандер-М із Курської області РФ, а також 143 ударні безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів.

Близько 80 із них становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з районів Курська, Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму, та з території тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 21 квітня сили протиповітряної оборони збили або приглушили 116 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях.

Зокрема, близько 02:00 21 квітня пролунали вибухи в Сумах.

За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, російські безпілотники вдарили по житловому сектору міста. Пошкоджено багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі, а також зафіксовано влучання на територію медичного закладу.

Наразі відомо про 15 постраждалих, серед них троє дітей віком 13, 15 та 17 років.

Крім того, зранку 21 квітня ворог атакував Харків ударними безпілотниками.

За словами мера міста Ігоря Терехова, ворожий безпілотник влучив в адміністративну будівлю.

Як зазначають у Повітряних силах, ворожа атака на Україну досі триває — у повітряному просторі залишаються ворожі дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 518-ту добу.

