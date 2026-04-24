Уночі проти 25 квітня в Дніпрі чути вибухи після того, як місто атакували ударні російські дрони. Близько опівночі місцеві мешканці почали масово писати про потужний вибух, після якого розгорілась масштабна пожежа.

Вибухи в Дніпрі: що відомо

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає, однак місцеві мешканці публікують фото та відео, на яких можна побачити велику заграву.

Зауважимо, що росіяни почали пускати групи Шахедів по Дніпру ще ввечері 24 квітня. Повітряні сили попереджали про небезпеку та закликали місцевих та гостей міста залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, востаннє вибухи в Дніпрі звучали 24 квітня. Тоді виявилося, що йшлося про роботу української ППО.

Також вибухи 25 квітня прозвучали у Харкові. Там, за даними мера Харкова Ігоря Терехова, зафіксоване влучання в багатоповерхівку.

