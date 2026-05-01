В Ровно раздались взрывы, город и область под атакой вражеских дронов.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По данным командования Воздушных сил, враг запустил десятки ударных дронов по Украине. Под прицелом, в частности, Киевская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская области. Теперь взрывы слышны и в Ровенской области.

Также фиксируются вражеские беспилотники в направлении Луцка.

Как сообщила глава областной государственной администрации Наталья Заболотная, над Винницкой областью пролетело 74 БПЛА. В результате атаки в области был значительно поврежден частный жилой дом, пострадала женщина. Она находится в больнице.

В Тернополе также раздавались взрывы. Как сообщил мэр, часть города осталась без света.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.

Связанные темы:

