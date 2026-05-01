Пролунали вибухи у Рівному, місто та область перебувають під атакою ворожих дронів.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Вибухи у Рівному сьогодні, 1 травня: що відомо

За даними командування Повітряних сил, ворог запустив десятки ударних дронів по Україні. Під прицілом, зокрема, Київщина, Житомирщина, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області. Тепер чути вибухи й на Рівненщині.

Також фіксуються ворожі безпілотники у напрямку Луцька.

Відомо, що над Вінниччиною пролетіло 74 БпЛА, повідомила начальниця ОВА Наталя Заболотна. В області внаслідок атаки значно пошкоджено приватний житловий будинок, постраждала жінка. Вона у лікарні.

У Тернополі також лунали вибухи. Як повідомив мер, частина міста залишилася без світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.

