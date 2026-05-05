В одній із військових частин перед строєм побили військовослужбовця.

На відео, яке поширилося в мережі вже відреагували у Сухопутних військах ЗСУ та Військовій службі правопорядку.

Побиття військового у військовій частині: що відомо

За даними військових, на поширеному відео зафіксовано застосування сили щодо військовослужбовця.

У Військовій службі правопорядку підтвердили факт правопорушення та повідомили, що на місце події вже виїхали військові правоохоронці.

Потерпілого оперативно доставили до медичного закладу. За наявною інформацією, його стан — задовільний.

Також про ситуацію сповістили родичів військовослужбовця.

Встановлено, що до побиття причетний солдат, оператор безпілотника одного з підрозділів. Після інциденту він самовільно залишив військову частину.

Наразі тривають заходи з його розшуку — орієнтування передано підрозділам ВСП і Національної поліції.

Водночас у Сухопутних військах окремо наголосили, що інформація про нібито причетність командира 155 окремої механізованої бригади до інциденту не відповідає дійсності.

Рішенням Головнокомандувача ЗСУ призначено службову перевірку, яку проводить Східне територіальне управління Військової служби правопорядку.

Після завершення перевірки матеріали передадуть до правоохоронних органів для внесення даних до ЄРДР та ухвалення процесуального рішення.

У ВСП наголосили, що будь-які прояви насильства серед військових є неприпустимими, а винні будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували значне зростання випадків опору представникам територіальних центрів комплектування.

За даними Національної поліції, з початку повномасштабної війни сталося понад 600 таких інцидентів, унаслідок яких загинули щонайменше троє працівників ТЦК.

Кількість подібних випадків щороку зростає: якщо у 2022 році їх було лише кілька, то у 2025-му — вже сотні.

