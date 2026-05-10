В Днепропетровской области в результате российского обстрела Синельниковского района ранен ребенок.

Об этом сообщили глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа и Днепропетровская областная прокуратура.

Обстрел Днепропетровской области

Инцидент произошел вечером 9 мая: в результате атаки вражеских дронов в Синельниковском районе ранен ребенок. По информации Александра Ганжи, пострадала трехлетняя девочка. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В результате взрыва повреждены дом и инфраструктура.

В Никопольском районе россияне обстреляли Никополь и Марганецкую общину.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).

Ночью 9 мая в Днепропетровской области в результате вражеских атак двое человек погибли, еще двое получили ранения. Оккупанты почти 20 раз обстреляли два района области из артиллерии и с помощью беспилотников.

Ночью 7 мая в Днепре раздались взрывы. В результате обстрела загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Пострадали два человека. Среди них — 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1536-е сутки.

