В течение ночи (с 00:00 10 мая) российский враг атаковал Украину 27 ударными дронами типов Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов на Украину 20 мая

Россияне запустили дроны из направлений Приморско-Ахтарск и Миллерово, что в России.

Воздушное нападение отражали подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили все 27 вражеских беспилотников. Попаданий не зафиксировано.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что российская сторона согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, с РФ было достигнуто соглашение об установлении режима тишины 9, 10 и 11 мая.

Позже президент США Дональд Трамп выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может быть продолжено.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что вопрос о прекращении огня между Украиной и РФ после 11 мая пока не обсуждался.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1536-е сутки.

Источник : Воздушные силы ВСУ

