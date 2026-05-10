На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу Синельниківського району поранено дитину.

Про це повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Подія сталася ввечері 9 травня: внаслідок атаки ворожих дронів у Синельниківському районі поранено дитину. За інформацією Олександра Ганжі, постраждала трирічна дівчинка. Вона у лікарні у стані середньої тяжкості.

Внаслідок вибуху пошкоджено будинок та інфраструктуру.

На Нікопольщині росіяни обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

