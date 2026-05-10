Ссора закончилась стрельбой: на Львовщине мужчина открыл огонь из ружья по Audi Q5
В одном из сел Львовского района между двумя мужчинами возник конфликт, который закончился стрельбой. Полиция задержала 40-летнего местного жителя, открывшего огонь из охотничьего ружья по автомобилю своего оппонента.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Стрельба на Львовщине 10 мая
По данным правоохранителей, словесная перепалка между 40-летним жителем села и 47-летним жителем соседнего населенного пункта переросла в драку. После этого младший участник конфликта взял охотничье ружье и выстрелил в автомобиль Audi Q5, принадлежавший его оппоненту.
В результате инцидента никто не пострадал, однако транспортное средство получило повреждения.
Правоохранители задержали стрелявшего в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие изъяли.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.