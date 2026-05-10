У одному із сіл Львівського району між двома чоловіками виник конфлікт, який завершився стріляниною. Поліція затримала 40-річного місцевого жителя, який відкрив вогонь із мисливської рушниці по автомобілю свого опонента.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Стрілянина на Львівщині 10 травня

За даними правоохоронців, словесна суперечка між 40-річним мешканцем села та 47-річним жителем сусіднього населеного пункту переросла у бійку. Після цього молодший учасник конфлікту взяв мисливську рушницю та вистрілив у автомобіль Audi Q5, який належав його опоненту.

Зараз дивляться

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Правоохоронці затримали стрільця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучили.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

6 квітня у центрі Луцька дівчина влаштувала стрілянину з пневматичної зброї, поціливши у вікно тролейбуса під час висадки пасажирів на Театральному майдані.

28 березня в Одесі чоловік на вулиці кілька разів вистрілив угору із вогнепальної зброї. А ще при собі він мав гранату. На щастя, ніхто не постраждав.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.