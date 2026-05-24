В Киеве после ночной российской атаки 24 мая повреждено здание Национального художественного музея Украины (NAMU).

Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Повреждение Национального художественного музея Украины: что известно

В Министерстве культуры заявили, что здание Национального художественного музея Украины получило повреждения в результате взрывной волны во время массированной российской атаки на Киев.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в этом здании также находился офис общественного немецкого вещателя ARD.

Сейчас работники музея и профильные службы проводят осмотр здания, фиксируют последствия обстрела и уточняют масштабы разрушений.

В ведомстве отметили, что коллекция музея и сотрудники не пострадали.

— Национальный художественный музей Украины — это место, где хранится история украинского искусства. Россия систематически атакует гражданскую инфраструктуру и культурные институты. Каждый такой удар — попытка запугать и уничтожить нашу идентичность, — заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная.

Что известно о Национальном художественном музее Украины

Здание Национального художественного музея Украины — памятник архитектуры, истории и монументального искусства национального значения.

Национальный художественный музей Украины — один из старейших и важнейших музеев страны. Музей хранит и представляет украинское искусство от княжеских времен до современности.

Коллекция Национального художественного музея Украины насчитывает десятки тысяч произведений украинского искусства — от иконописи и классической живописи до современного искусства.

Напомним, что в ночь на 24 мая российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев ударными дронами и ракетами.

В результате атаки два человека, еще 77 — пострадали, среди них — двое детей.

Повреждения и разрушения зафиксировали во всех районах Киева. Российские удары повредили жилые дома, общежитие, школы, офисные центры, торговые объекты и гражданскую инфраструктуру.

Одним из наиболее пострадавших объектов стал ТРЦ Квадрат, который после удара охватил масштабный пожар.

По словам журналистки Фактов ICTV Кристины Гавриш, здание торгового центра практически уничтожено. Лукьяновский рынрк, что поблизости, выгорел дотла.

Из-за густого едкого дыма жители Киева передвигались по городу в защитных масках.

Также после атаки временно закрыли станцию метро Лукьяновская из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной. Кроме того, ограничили работу одного из выходов на станции Крещатик.

Во время массированной российской атаки на Киев также был уничтожен Национальный музей Чернобыль.

Об этом сообщил глава Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко.

По его словам, здание музея, которое является памятником архитектуры, подверглось критическим разрушениям из-за российского удара.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 551-е сутки.

