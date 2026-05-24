У Києві після нічної російської атаки 24 травня пошкоджено будівлю Національного художнього музею України.

Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Пошкодження Національного художнього музею України: що відомо

У Міністерстві культури заявили, що будівля Національного художнього музею України зазнала пошкоджень унаслідок вибухової хвилі під час масованої російської атаки на Київ.

За словами президента України Володимира Зеленського, у цій будівлі також був офіс суспільного німецького мовника ARD.

Наразі працівники музею та профільні служби проводять огляд будівлі, фіксують наслідки обстрілу та уточнюють масштаби руйнувань.

У відомстві наголосили, що колекція музею та співробітники не постраждали.

— Національний художній музей України — це місце, де зберігається історія українського мистецтва. Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру й культурні інституції. Кожен такий удар — спроба залякати та знищити нашу ідентичність, — заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна.

Що відомо про Національний художній музей України

Будівля Національного художнього музею України є пам’яткою архітектури, історії та монументального мистецтва національного значення.

Національний художній музей України — один із найстаріших і найважливіших музеїв країни. Музей зберігає та представляє українське мистецтво від княжої доби до сучасності.

Колекція Національного художнього музею України налічує десятки тисяч творів українського мистецтва — від іконопису та класичного живопису до сучасного мистецтва.

Нагадаємо, що вночі проти 24 травня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ударними дронами та ракетами.

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 77 — постраждали, серед них двоє дітей.

Пошкодження та руйнування зафіксували у всіх районах Києва. Російські удари пошкодили житлові будинки, гуртожиток, школи, офісні центри, торговельні об’єкти та цивільну інфраструктуру.

Одним із найбільш постраждалих об’єктів став ТРЦ Квадрат, який після удару охопила масштабна пожежа. За словами журналістки Фактів ICTV Христини Гавриш, будівля торговельного центру практично знищена. Лук’янівський ринок, що неподалік, вигорів ущент.

Через густий їдкий дим жителі Києва пересувалися містом у захисних масках.

Також після атаки тимчасово закрили станцію метро Лук’янівська через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею. Крім того, обмежили роботу одного з виходів на станції Хрещатик.

Під час масованої російської атаки на Київ також було знищено Національний музей Чорнобиль.

Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.

За його словами, будівля музею, яка є пам’яткою архітектури, зазнала критичних руйнувань через російський удар.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

