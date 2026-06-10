Чонгарский мост уничтожен — подтверждение ЦПД
- Чонгарский мост после ударов беспилотников не функционирует, а российская власть пытается скрыть ситуацию во временно оккупированном Крыму.
- По данным спутниковых снимков Planet Labs, на мосту видны следы поражений в центральной части, а рядом развернута понтонная переправа.
- Чонгарский мост является важным логистическим маршрутом РФ для снабжения войск на юге и переброски сил с территории Крыма.
Чонгарский мост уничтожен, в то же время российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму.
Чонгарский мост после ударов беспилотников не функционирует
Российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму и скрывают факт уничтожения Чонгарского моста, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Вместе с тем Схемы публикуют спутниковые снимки Planet Labs, которые демонстрируют, как выглядит мост после удара беспилотников в ночь на 7 июня.
На кадрах видны темные пятна от поражений в центральной части моста, а также развернутая рядом с ним понтонная переправа.
Этот мост является важным логистическим маршрутом РФ, используется для обеспечения российской группировки войск на юге и перекидывания сил с территории Крымского полуострова.
Напомним, что за последние дни Силы обороны Украины уже дважды атаковали Чонгарский мост, который соединяет временно оккупированную территорию Херсонщины с Крымом. Для поражения Чонгарского моста украинские защитники применили отечественные дроны-камикадзе самолетного типа FP-2 и Бегемот, впервые представленный в конце мая.
Оккупационные власти захваченной части Херсонской области 7 июня сообщали, что из-за поражения моста украинскими беспилотниками вынуждены перекрыть по нему движение.
Чонгарский мост был поражен 9 июня 2026 года, однако спутниковых снимков за эту дату пока нет.
Первая така на мост была зафиксирована еще в начале августа 2023 года. Тогда самолеты Воздушных сил ВСУ поразили его крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP. Часть конструкции постройки была серьезно повреждена, также был перебит газопровод.