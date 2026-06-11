Нічна атака на Крим: пошкоджено мости, бензовози з пальним не доїхали до Севастополя
- У ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема у Севастополі, Бахчисараї, Армянську, Феодосії та Керчі.
- За повідомленнями Telegram-каналів, в Армянську пошкоджено два автомобільні мости на в’їзді з боку Херсонщини та на виїзді в напрямку Красноперекопська.
- У Севастополі повідомляли про ймовірні влучання в районах Козачої та Стрілецької бухт, а окупаційна влада заявила про проблеми з постачанням пального.
Вночі в окупованому Криму пролунали вибухи, повідомляється про пошкоджені мости на сухопутних в’їздах.
Атака на Крим 11 червня: що відомо
У Севастополі пролунав вибух, після цього російська окупаційна влада заявила, що пального у місті 11 червня не продаватимуть, бо бензовози не змогли заїхати у місто.
– Схоже на приліт, був спалах у районі Козачої бухти, – повідомляє Кримський вітер.
Крім того, Telegram-паблік пише, що прилетіло по військовій частині у Стрілецькій бухті Севастополя, там виникла пожежа.
Також писали про вибух/влучання в Бахчисараї, а у деяких районах міста зникло світло.
Російські пабліки почали повідомляли про дрони в Криму приблизно з опівночі. Відомо, що атака тривала приблизно кілька годин.
Також у Telegram писали про приліт по автомосту біля міста Армянськ. Там зранку повідомили про кілька потужних вибухів і пожежу.
Станом на ранок у соцмережах відзначили, що в Армянську пошкоджено два автомобільні мости — на в’їзді до міста з боку Херсонщини та на виїзді в бік Красноперекопська. Також пошкоджено вантажівки.
Декілька вибухів і пусків ракет також було зафіксовано у Феодосії та Керчі.
Нагадаємо, що за останні дні Сили оборони України вже двічі атакували Чонгарський міст, який з’єднує тимчасово окуповану територію Херсонщини з Кримом. Це сталося 7 червня та 9 червня 2026 року.
Водночас вчора голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Чонгарський міст знищено.
Фото: Василь Анохін