Вночі в окупованому Криму пролунали вибухи, повідомляється про пошкоджені мости на сухопутних в’їздах.

Атака на Крим 11 червня: що відомо

У Севастополі пролунав вибух, після цього російська окупаційна влада заявила, що пального у місті 11 червня не продаватимуть, бо бензовози не змогли заїхати у місто.

– Схоже на приліт, був спалах у районі Козачої бухти, – повідомляє Кримський вітер.

Крім того, Telegram-паблік пише, що прилетіло по військовій частині у Стрілецькій бухті Севастополя, там виникла пожежа.

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Також писали про вибух/влучання в Бахчисараї, а у деяких районах міста зникло світло.

Російські пабліки почали повідомляли про дрони в Криму приблизно з опівночі. Відомо, що атака тривала приблизно кілька годин.

Також у Telegram писали про приліт по автомосту біля міста Армянськ. Там зранку повідомили про кілька потужних вибухів і пожежу.

Станом на ранок у соцмережах відзначили, що в Армянську пошкоджено два автомобільні мости — на в’їзді до міста з боку Херсонщини та на виїзді в бік Красноперекопська. Також пошкоджено вантажівки.

Декілька вибухів і пусків ракет також було зафіксовано у Феодосії та Керчі.

Нагадаємо, що за останні дні Сили оборони України вже двічі атакували Чонгарський міст, який з’єднує тимчасово окуповану територію Херсонщини з Кримом. Це сталося 7 червня та 9 червня 2026 року.

Водночас вчора голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Чонгарський міст знищено.

Фото: Василь Анохін

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