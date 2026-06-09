Временно оккупированный Крым все острее ощущает последствия проблем с поставкой горючего и товаров первой необходимости.

Из-за регулярных украинских атак по российской военной и транспортной инфраструктуре, оккупационные власти вынуждены вводить ограничения на продажу бензина, а жители все чаще сталкиваются с пустыми полками в магазинах.

Об ухудшении ситуации заявляют как украинские эксперты, так и представители крымскотатарского народа.

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Какая ситуация в Крыму с топливом и продуктами читайте в нашем материале.

Ситуация с бензином в Крыму

4 июня, назначенный Кремлем глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, объявил о введении жестких ограничений на продажу бензина на оккупированном полуострове. По его словам, на несколько дней была полностью прекращена реализация горючего за наличные для населения, а свободную продажу талонов также остановили на неопределенный срок.

В то же время бензин по ранее приобретенным талонам разрешили отпускать только в ограниченном количестве — не более 20 литров на одного покупателя.

Более того, оккупационная администрация усилила контроль над заправочными станциями. На АЗС направили представителей местных “властей”, которые должны были фиксировать номера автомобилей физических и юридических лиц, получающих горючее по талонам. Однако российские чиновники не считают это топливным кризисом.

Дефицит бензина в Крыму: почему российская топливная система работает со сбоями

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в комментарии для 24 Канала, что заявления российских властей об отсутствии топливного кризиса не соответствуют реальному положению дел.

По его словам, проблемы с обеспечением бензином у России начались еще в прошлом году после серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за повреждений предприятий страна потеряла часть своих перерабатывающих мощностей и была вынуждена компенсировать нехватку импортом горючего.

Как отмечает эксперт, если в 2025 году сокращение объемов переработки нефти оценивали примерно в 10–12%, то сейчас потери могут быть значительно больше. По его мнению, дефицит бензина в отдельных регионах РФ начал проявляться еще весной, что раньше было нетипичным.

Именно эти проблемы, по словам Пендзина, особенно болезненно испытывает Крым, полностью зависящий от поставок ресурсов с территории России.

Что происходит в Крыму сейчас: атаки ВСУ усложнили поставки на полуостров

Одной из главных причин дефицита топлива и продуктов эксперты называют усложнение логистики из-за ударов украинскими беспилотниками.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире 24 Канала сообщал, что доставка горючего в Крым стала значительно сложнее. В частности, из-за ограничения движения через Керченский мост и трудности с перевозкой топливных грузов.

Дополнительные риски возникают и на сухопутных маршрутах через оккупированные территории Запорожской и Донецкой областей. Именно эти направления регулярно попадают в зону действия украинских ударных беспилотников, что вынуждает российскую сторону пересматривать логистические схемы и увеличивает время доставки грузов. Из-за постоянных атак украинскими беспилотниками, когда будет бензин в Крыму, спрогнозировать невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что украинские удары по российской логистике и нефтеперерабатывающей отрасли уже дают ощутимый результат. По его словам, дефицит бензина наблюдается не только в оккупированном Крыму, но и ряде регионов самой России.

Обстановка в Крыму: пустые полки становятся новой реальностью

Проблемы с горючим постепенно распространяются и на другие сферы. В Центре национального сопротивления сообщают, что в магазинах Крыма все чаще исчезают продукты первой необходимости. Речь идет о сахаре, муке, крупах, макаронных изделиях, соли и других товарах длительного хранения.

В некоторых торговых сетях уже начали вводить ограничения на продажу отдельных товаров в одни руки. В то же время оккупационные власти публично почти не комментируют ситуацию.

В ЦНС объясняют, что на проблемы влияет сразу несколько факторов:

увеличение количества российских военных и переселенцев на полуострове,

все более сложная логистика.

Там отмечают, что Крымский мост уже не может полностью выполнять функцию основного транспортного коридора, морские перевозки остаются уязвимыми, а сухопутные маршруты находятся под постоянным риском ударов.

На взаимосвязь между топливным кризисом и нехваткой товаров обращал внимание и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он сообщал, что проблемы с обеспечением бензином уже приводят к перебоям в работе торговых сетей и оптовых баз. По его словам, с полок магазинов быстро исчезают самые популярные продукты — сахар, растительное масло, крупы, мука, консервы и другие товары ежедневного потребления.

Дефицит горючего в Крыму: последствия

Летний сезон может стать испытанием для оккупированного полуострова. Летом население полуострова живет за счет отдыхающих, что автоматически повышает спрос на топливо в Крыму, продукты и транспортные услуги.

Экономист Олег Пендзин считает, что в этом году ситуация может оказаться особенно сложной. По его оценке, Крым не способен самостоятельно обеспечить себя ни топливом, ни значительной частью продовольствия, поэтому любые перебои со снабжением быстро отражаются на повседневной жизни.

На фоне украинских атак по российской логистике и нефтеперерабатывающей отрасли проблемы с доставкой ресурсов на полуостров только накапливаются. В результате дефицит бензина в Крыму постепенно перерастает в более широкий кризис поставок, уже влияющий как на транспорт, так и на обеспечение населения товарами первой необходимости.

Что происходит в Крыму: туристы начали отменять поездки

Проблемы с горючим в Крыму уже отразились не только на транспорте и торговле, но и на туристическом сезоне на оккупированном полуострове.

Из-за дефицита бензина, очередей на автозаправках и сложностей с логистикой россияне начали отказываться от ранее запланированного отдыха на полуострове. Особенно это касается туристов, которые собирались путешествовать своими автомобилями, ведь именно они формируют значительную часть курортного потока.

Об ухудшении ситуации свидетельствует статистика бронирований. По данным российской системы Travelline, в период с 24 мая по 6 июня количество новых заказов гостиниц в Крыму сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Севастополе падение оказалось еще больше — около 40%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что в начале июня впервые количество отмененных бронирований превысило количество новых. По его оценке, спрос на отдых в Крыму только за неделю снизился на 25–35%, а часть туристов начала переориентироваться на другие курорты.

Российские туристические ресурсы связывают такую ​​тенденцию, прежде всего, с топливным кризисом на полуострове. Отдыхающие опасаются, что из-за нехватки бензина и перебоев со снабжением могут столкнуться с проблемами во время передвижения по Крыму или даже выезда из него после завершения отпуска.

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