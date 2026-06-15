Здание ВАКС в Киеве получило повреждения во время ночной атаки РФ
Во время взрывов в Киеве 15 июня повреждения получили здание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на проспекте Берестейском. Несмотря на последствия обстрела, суд продолжает работать в штатном режиме.
Об этом сообщает пресслужба ВАКС.
Взрывы в Киеве 15 июня: повреждено здание ВАКС
В результате взрывов в Киеве 15 июня повреждено здание ВАКС.
— В результате обстрела повреждено помещение Высшего антикоррупционного суда по адресу: проспект Берестейский, 41, — отметили в Высшем антикоррупционном суде.
По предварительным данным, в здании выбиты окна.
Работники суда проводят осмотр помещения и устанавливают полный объем нанесенных повреждений.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и уборке поврежденных конструкций.
В суде отметили, что, несмотря на повреждения в результате взрывов в Киеве 15 июня, все запланированные судебные заседания должны состояться в соответствии с утвержденным графиком.
В то же время в ВАКС добавили, что в случае изменений в режиме работы или расписании заседаний дополнительная информация будет обнародована отдельно.
Напомним, 15 июня российские войска атаковали территорию Киево-Печерской лавры, являющуюся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
В результате удара был поврежден Успенский собор. Спасатели сообщали о пожаре на крыше собора на площади около 800 кв. м.
После завершения работы профильных служб будет проведена детальная оценка состояния достопримечательности.
Фото: ВАКС