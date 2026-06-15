Під час вибухів у Києві 15 червня пошкоджень зазнала будівля Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на проспекті Берестейському. Попри наслідки обстрілу, суд продовжує працювати у штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Вибухи у Києві 15 червня: пошкоджено будівлю ВАКС

— Унаслідок обстрілу пошкоджено приміщення Вищого антикорупційного суду за адресою: проспект Берестейський, 41, — зазначили у Вищому антикорупційному суді.

За попередніми даними, у будівлі вибито вікна.

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Наразі працівники суду проводять огляд приміщення та встановлюють повний обсяг завданих пошкоджень.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та прибирання пошкоджених конструкцій.

У суді наголосили, що, попри пошкодження внаслідок вибухів у Києві 15 червня, усі заплановані судові засідання мають відбутися відповідно до затвердженого графіка.

Водночас у ВАКС додали, що у разі змін у режимі роботи або розкладі засідань додаткову інформацію буде оприлюднено окремо.

Нагадаємо, 15 червня російські війська атакували територію Києво-Печерської лаври, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Унаслідок удару було пошкоджено Успенський собор. Рятувальники повідомляли про пожежу на даху собору на площі близько 800 кв. м.

Після завершення роботи профільних служб буде проведено детальне оцінювання стану пам’ятки.

Фото: ВАКС

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