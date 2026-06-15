Унаслідок ракетно-дронової атаки на Київ 15 червня було знищено інноваційний термінал Нової пошти — один із ключових логістичних об’єктів компанії.

Про це повідомили у пресслужбі Нової пошти.

Вибухи в Києві 15 червня: знищено термінал Нової пошти

За даними компанії, після влучання на території об’єкта виникла пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати.

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Наразі на місці продовжують працювати рятувальники та правоохоронці, які оцінюють масштаби завданих збитків.

У компанії наголосили, що йдеться про черговий удар Росії по цивільній логістичній інфраструктурі України.

— Київський інноваційний термінал є одним із основних сортувальних об’єктів компанії та першим інноваційним терміналом Нової пошти. Внаслідок атаки знищено частину будівлі термінала, сортувальне обладнання та частину вантажів, що перебували на території об’єкта, — йдеться у повідомленні.

Попри руйнування, робота поштового оператора триває.

Для забезпечення безперервної доставки вже задіяно резервні логістичні маршрути та потужності.

У компанії запевнили, що доставка відправлень наразі здійснюється у штатному режимі без суттєвих змін для клієнтів.

Також Нова пошта повідомила, що компенсує втрати клієнтам, чиї відправлення були знищені або пошкоджені внаслідок атаки.

Найближчим часом представники компанії зв’яжуться з отримувачами для уточнення деталей відшкодування.

Актуальну інформацію щодо статусу відправлень клієнти можуть перевіряти через мобільний застосунок або на офіційному сайті компанії.

Нагадаємо, унаслідок атаки на Київ 15 червня пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду. У приміщенні вибито вікна.

Попри руйнування, ВАКС продовжує працювати у штатному режимі.

У пресслужбі відомства зазначили, що усі заплановані судові засідання мають відбутися відповідно до затвердженого графіка. У разі змін у режимі роботи або розкладі засідань додаткову інформацію буде оприлюднено окремо.

Фото: Нова пошта

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