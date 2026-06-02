В ночь на 2 июня российская атака на Сумы вызвала разрушение в жилом секторе.

Об этом сообщили мэр Сум Александр Лысенко и начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

Что известно о последствиях атаки на Сумы сегодня

Александр Лысенко отметил, что беспилотник попал в квартиру, где спала пенсионерка, в результате чего возникли пожары в многоэтажке и частном доме.

– В многоэтажке в Сумах дрон попал в верхний этаж. В этой комнате как раз спала пожилая женщина. У нее острая реакция на стресс, ее забрала скорая. В соседней комнате находился ее сын. Он говорит, что их спасла толстая стена, — говорится в сообщении.

По словам городского главы, российский БПЛА разрушил окна девятиэтажки и часть стены.

Лысенко уточнил, что в частном секторе в результате атаки дрона загорелись и получили повреждения дома в частном секторе, погибших или раненых нет.

Сергей Кривошеенко уточнил, что под атаку в Сумах попала многоэтажка в Заречном районе.

По его информации, пожары на местах падений российских беспилотников уже локализованы, последствия ликвидируют.

Напомним, в ночь на 2 июня прогремела серия мощных взрывов в Киеве. Враг атаковал столицу Украины ударными дронами и ракетами. Сейчас известно о четырех погибших и десятках раненых.

В Днепре погибли шесть человек и пострадали еще 33 в результате ночной российской атаки.

Также взрывы раздавались в Харькове. Известно о десяти пострадавших, повреждения зафиксировали в четырех районах города.

Российская атака зацепила и Запорожье – в областном центре зафиксировали не менее 20 ударов из разных видов вооружения.

Фото: Сумская МВА

