Потужні вибухи у Запоріжжі прогриміли вдень сьогодні, 30 червня. Російські війська атакували безпілотником об’єкт промислової інфраструктури.

Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 30 червня: які наслідки

За інформацією ОВА, спалахнула пожежа внаслідок російської атаки на Запоріжжя 30 червня.

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Федоров уточнив, що російські війська атакували безпілотником об’єкт промислової інфраструктури.

Згодом армія РФ завдала ще один ворожий удар по обласному центру.

За попередніми даними, внаслідок двоє людей потребують допомоги медиків.

Вранці 30 червня вже гриміли вибухи в Запоріжжі, коли російські війська завдали удару по місту з авіації.

Внаслідок тієї атаки постраждали четверо людей. Серед них – 48-річна жінка та чоловіки віком 51, 54 та 67 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1588-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Фото : ДСНС

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