Утром раздались взрывы в Полтаве. В Полтавском районе зафиксировано попадание российской ракеты по одному из предприятий. В результате атаки, по предварительным данным, два человека получили травмы.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Взрыв в Полтаве 1 июля: что известно

По его словам, на месте происшествия работают соответствующие службы, обстоятельства и последствия атаки уточняются.

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Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова также подтвердила факт попадания. По ее словам, оперативные службы провели обследование территории ближайшего жилого массива — предварительно, повреждений там не обнаружили.

В то же время взрывная волна повредила здания двух учреждений профессионально-технического образования — там выбило 39 окон.

20 июня в Полтавском районе прогремели взрывы. Зафиксировано попадание по территории двух предприятий. Также повреждены близлежащие жилые дома. Пострадали 14 человек, в том числе шестеро детей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 589-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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