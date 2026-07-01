Взрыв в Полтаве: российская ракета ударила по предприятию, есть пострадавшие
- В Полтавском районе раздались взрывы.
- Российская ракета попала в одно из предприятий.
- По предварительным данным, двое человек получили ранения.
Утром раздались взрывы в Полтаве. В Полтавском районе зафиксировано попадание российской ракеты по одному из предприятий. В результате атаки, по предварительным данным, два человека получили травмы.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
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По его словам, на месте происшествия работают соответствующие службы, обстоятельства и последствия атаки уточняются.
Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова также подтвердила факт попадания. По ее словам, оперативные службы провели обследование территории ближайшего жилого массива — предварительно, повреждений там не обнаружили.
В то же время взрывная волна повредила здания двух учреждений профессионально-технического образования — там выбило 39 окон.
20 июня в Полтавском районе прогремели взрывы. Зафиксировано попадание по территории двух предприятий. Также повреждены близлежащие жилые дома. Пострадали 14 человек, в том числе шестеро детей.
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