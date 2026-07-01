Вибух у Полтаві: російська ракета вдарила по підприємству, є постраждалі
- У Полтавському районі пролунали вибухи.
- Російська ракета влучила в одне з підприємств.
- Попередньо двоє людей отримали поранення.
Зранку пролунали вибухи у Полтаві. У Полтавському районі зафіксували влучання російської ракети по одному з підприємств. Унаслідок атаки попередньо двоє людей отримали травми.
Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
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За його словами, на місці події працюють відповідні служби, обставини та наслідки атаки уточнюються.
Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова також підтвердила факт влучання. За її словами, оперативні служби провели обстеження території найближчого житлового масиву — попередньо пошкоджень там не виявили.
Водночас вибухова хвиля пошкодила будівлі двох закладів професійно-технічної освіти — там вибило 39 вікон.
20 червня у Полтавському районі пролунали вибухи. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Також пошкоджено прилеглі житлові будинки. Постраждало 14 осіб, серед них шестеро дітей.
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