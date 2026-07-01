Зранку пролунали вибухи у Полтаві. У Полтавському районі зафіксували влучання російської ракети по одному з підприємств. Унаслідок атаки попередньо двоє людей отримали травми.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

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За його словами, на місці події працюють відповідні служби, обставини та наслідки атаки уточнюються.

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Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова також підтвердила факт влучання. За її словами, оперативні служби провели обстеження території найближчого житлового масиву — попередньо пошкоджень там не виявили.

Водночас вибухова хвиля пошкодила будівлі двох закладів професійно-технічної освіти — там вибило 39 вікон.

20 червня у Полтавському районі пролунали вибухи. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Також пошкоджено прилеглі житлові будинки. Постраждало 14 осіб, серед них шестеро дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 589-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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