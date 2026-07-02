Из-за вражеской атаки в КиевЗоо пострадали животные и повреждены здания, сообщили в КГГА.

Атака РФ на Киев: пострадали животные и здания КиевЗоо

В результате российской атаки на Киев пострадали животные в КиевЗоо, а также получили повреждения несколько зданий на территории зоопарка. Об этом сообщили в КГГА.

Из-за взрывной волны были травмированы черепахи и крокодилы. Работники КиевЗоо, которые круглосуточно ухаживают за животными, оперативно оказали им необходимую помощь.

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В КГГА отметили, что ни одно животное не погибло. Все жители зоопарка находятся в безопасности.

В то же время на территории КиевЗоо повреждены здания отделов приматов и птиц, купол зимнего сада, акватерариум, сенохранилище, северная входная группа, а также экзотические растения зимнего сада.

Из-за повреждений временно не работает северная входная группа и паркинг.

Посетителей просят заходить в зоопарк через Центральный вход. Остальная территория КиевЗоо работает в штатном режиме.

Напомним, что в ночь на 2 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву ракетами и ударными беспилотниками. Известно о по меньшей мере 20 погибших и 85 пострадавших.

В память о жертвах массированной российской атаки на столицу 3 июля в Киеве объявлен Днем траура.

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