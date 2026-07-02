Травмированы черепахи и крокодилы: в результате массированной атаки 2 июля пострадал КиевЗоо
- В результате российской атаки на Киев в КиевЗоо пострадали животные и получили повреждения несколько зданий на территории зоопарка.
- Из-за взрывной волны травмировались черепахи и крокодилы, однако сотрудники зоопарка оперативно оказали им необходимую помощь.
- В КГГА сообщили, что ни одно животное не погибло, а посетителей просят временно пользоваться Центральным входом.
Из-за вражеской атаки в КиевЗоо пострадали животные и повреждены здания, сообщили в КГГА.
Атака РФ на Киев: пострадали животные и здания КиевЗоо
В результате российской атаки на Киев пострадали животные в КиевЗоо, а также получили повреждения несколько зданий на территории зоопарка. Об этом сообщили в КГГА.
Из-за взрывной волны были травмированы черепахи и крокодилы. Работники КиевЗоо, которые круглосуточно ухаживают за животными, оперативно оказали им необходимую помощь.
В КГГА отметили, что ни одно животное не погибло. Все жители зоопарка находятся в безопасности.
В то же время на территории КиевЗоо повреждены здания отделов приматов и птиц, купол зимнего сада, акватерариум, сенохранилище, северная входная группа, а также экзотические растения зимнего сада.
Из-за повреждений временно не работает северная входная группа и паркинг.
Посетителей просят заходить в зоопарк через Центральный вход. Остальная территория КиевЗоо работает в штатном режиме.
Напомним, что в ночь на 2 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву ракетами и ударными беспилотниками. Известно о по меньшей мере 20 погибших и 85 пострадавших.
В память о жертвах массированной российской атаки на столицу 3 июля в Киеве объявлен Днем траура.