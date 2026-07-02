Травмовані черепахи та крокодили: внаслідок масованої атаки 2 липня постраждав КиївЗоо
- Унаслідок російської атаки на Київ у КиївЗоо постраждали тварини та зазнали пошкоджень кілька будівель на території зоопарку.
- Через вибухову хвилю травмувалися черепахи та крокодили, однак працівники зоопарку оперативно надали їм необхідну допомогу.
- У КМДА повідомили, що жодна тварина не загинула, а відвідувачів просять тимчасово користуватися Центральним входом.
Через ворожу атаку в КиївЗоо постраждали тварини та пошкоджені будівлі, повідомили у КМДА.
Атака РФ на Київ: постраждали тварини та будівлі КиївЗоо
Унаслідок російської атаки на Київ постраждали тварини у КиївЗоо, а також зазнали пошкоджень кілька будівель на території зоопарку. Про це повідомили у КМДА.
Через вибухову хвилю травмувалися черепахи та крокодили. Працівники КиївЗоо, які цілодобово доглядають за тваринами, оперативно надали їм необхідну допомогу.
У КМДА наголосили, що жодна тварина не загинула. Наразі всі мешканці зоопарку перебувають у безпеці.
Водночас на території КиївЗоо пошкоджено будівлі відділів приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище, північну вхідну групу, а також екзотичні рослини зимового саду.
Через пошкодження тимчасово не працюють північна вхідна група та паркінг.
Відвідувачів просять заходити до зоопарку через Центральний вхід. Решта території КиївЗоо працює у штатному режимі.
Нагадаємо, що у ніч на 2 липня РФ завдала масованого удару по Києву ракетами та ударними безпілотниками. Відомо про щонайменше 20 загиблих та 85 постраждалих.
В пам’ять про жертв масованої російської атаки на столицю 3 липня у Києві оголошено День жалоби.