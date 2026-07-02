Через ворожу атаку в КиївЗоо постраждали тварини та пошкоджені будівлі, повідомили у КМДА.

Атака РФ на Київ: постраждали тварини та будівлі КиївЗоо

Унаслідок російської атаки на Київ постраждали тварини у КиївЗоо, а також зазнали пошкоджень кілька будівель на території зоопарку. Про це повідомили у КМДА.

Через вибухову хвилю травмувалися черепахи та крокодили. Працівники КиївЗоо, які цілодобово доглядають за тваринами, оперативно надали їм необхідну допомогу.

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У КМДА наголосили, що жодна тварина не загинула. Наразі всі мешканці зоопарку перебувають у безпеці.

Водночас на території КиївЗоо пошкоджено будівлі відділів приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище, північну вхідну групу, а також екзотичні рослини зимового саду.

Через пошкодження тимчасово не працюють північна вхідна група та паркінг.

Відвідувачів просять заходити до зоопарку через Центральний вхід. Решта території КиївЗоо працює у штатному режимі.

Нагадаємо, що у ніч на 2 липня РФ завдала масованого удару по Києву ракетами та ударними безпілотниками. Відомо про щонайменше 20 загиблих та 85 постраждалих.

В пам’ять про жертв масованої російської атаки на столицю 3 липня у Києві оголошено День жалоби.

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