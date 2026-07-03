Офис генерального прокурора Украины инициировал создание международной следственной группы по расследованию покушения на семью в Монако.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Покушение на семью в Монако: создание международной следственной группы

Отмечается, что 1 июля начато уголовное производство по факту покушения в Монако на умышленное убийство трех человек, среди которых ребенок.

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По информации Офиса генпрокурора, 29 июня возле жилого дома в Монако приведено в действие взрывное устройство. В результате взрыва пострадали трое членов одной семьи, которых госпитализировали в больницу.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по факту оконченного покушения на умышленное убийство двух или более лиц, совершенных способом, опасным для жизни многих лиц, по заказу (по ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, продолжаются необходимые действия по установлению возможного исполнителя этого преступления на территории Украины и лиц, которые могли быть причастны к его организации и заказу.

В Офисе генпрокурора отмечают, что находятся во взаимодействии с компетентными органами Монако, другими иностранными партнерами по обмену информацией и координации дальнейших процессуальных действий.

Кроме того, Офис генпрокурора инициирует создание международной следственной группы, чтобы координировать расследование, установить всех причастных к преступлению и обеспечить их привлечение к ответственности.

В конце июня во время взрыва в Монако пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями Украины, его жена и 13-летний сын.

Вскоре в Министерстве иностранных дел подтвердили, что в результате взрыва в Монако пострадали три человека, являющиеся членами семьи украинского происхождения.

3 июля стало известно, что правоохранители установили личность подозреваемой по делу о взрыве в Монако.

В этот же день сообщалось, что Интерпол объявил в международный розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую, которую следствие считает ключевой подозреваемой.

По имеющейся информации, в Германии уже провели обыск по месту жительства в районе Майн-Таунус. Правоохранители обнаружили и обыскали автомобиль, который она использовала.

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