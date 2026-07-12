В ночь на 12 июля российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, в результате чего есть повреждения и разрушения. Однако обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 12 июля: какие последствия

По информации ОВА, в Одесском районе в результате атаки повреждены здания и оборудование на территории инфраструктурного объекта.

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В результате атаки ударными беспилотниками пострадал жилищный сектор. Там повреждения получили два частных жилых дома и три легковых автомобиля.

Как отмечают в ОВА, к счастью, травмированных или погибших нет. Но сейчас продолжаются работы по устранению последствий российской атаки.

Накануне, 11 июля, Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли два человека, а количество пострадавших увеличилось до пяти людей. Среди раненых – 24-летний мужчина.

По данным Одесской ОВА, под российскую атаку попал объект гражданской инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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