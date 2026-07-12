Ночью враг атаковал Харьков ударными дронами. Есть попадания в нескольких районах города.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночная атака на Харьков 12 июля

По словам Игоря Терехова, россияне атаковали Харьков ударными Шахедами.

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В результате удара в Шевченковском районе повреждено более 20 жилых домов, в Киевском — горел гаражный кооператив. Людей, обратившихся за медицинской помощью, — трое.

В Шевченковском районе пострадали два человека, среди которых 16-летняя девочка. Медики оказали необходимую помощь.

Также прилет вражеских дронов зафиксирован в Киевском и Салтовском районах. К счастью, там никто не пострадал.

Утром 11 июля россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. Вражеский дрон ударил по предприятию в Немышлянском районе. В результате взрывов пострадали восемь человек. Трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ночью 8 июля российские войска ракетами атаковали Харьков. Попадание зафиксировали в Основянском и Немышлянском районах. Взрывами повреждено более 20 частных домов, авто. По меньшей мере, четыре человека пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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