У ніч проти 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Під обстрілом опинилися Святошинський та Дарницький райони столиці. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них 16-річний підліток.

Про це повідомили у ДСНС, міський голова Віталій Кличко та керівник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Вибухи у Києві сьогодні, 16 липня: що відомо

Як повідомили у ДСНС, у Дарницькому районі виникли пожежі в адміністративно-складській будівлі, складському приміщенні та припаркованих вантажівках. Рятувальники ліквідували займання. Саме тут загинули двоє людей. Також постраждали троє осіб, серед яких дитина.

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У Святошинському районі внаслідок влучання спалахнула пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Відомо про трьох постраждалих. Пожежу вдалося локалізувати, триває ліквідація наслідків удару.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:46.

Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

11 липня ворог атакував Київ балістикою. У кількох районах столиці сталися пожежі, було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Тоді постраждали 12 осіб, серед них 2 дітей.

8 липня РФ вдарила по Києву балістичними ракетами. В одному з депо було пошкоджено 42 трамваї. У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки постраждали двоє людей, одну з них госпіталізували. Згодом повідомили про одну загиблу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 604-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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