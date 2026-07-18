Ворожа атака на Кривий Ріг відбулася вдень 18 липня. Росіяни вдарили дроном по об’єкту інфраструктури, є постраждалі, одна людина загинула.

Атака на Кривий Ріг 18 липня: які наслідки

– Російський ворог атакував реактивним Шахедом об’єкт інфраструктури. Є постраждалі. Розпочинаємо аварійно-рятувальну операцію, – написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Згодом він додав, що відомо про одного загиблого внаслідок атаки на Кривий Ріг сьогодні.

– Одна людина загинула через атаку росіян на Кривий Ріг. Ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа, – підтвердив очільник дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Нагадаємо, вранці 12 липня російські війська атакували Дніпропетровську область ударними дронами.

Ціллю ворога стали промислові підприємства Кривого Рогу. Один з Шахедів влучив у промислове підприємство міста. Загинули двоє людей, була пошкоджена промислова інфраструктура.

Унаслідок ще одного удару по підприємству спалахнула пожежа. Люди перебували в укриттях, тому ніхто не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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