Атака на Кривий Ріг 18 липня: РФ вдарила по об’єкту інфраструктури, є загиблий
Ворожа атака на Кривий Ріг відбулася вдень 18 липня. Росіяни вдарили дроном по об’єкту інфраструктури, є постраждалі, одна людина загинула.
Атака на Кривий Ріг 18 липня: які наслідки
– Російський ворог атакував реактивним Шахедом об’єкт інфраструктури. Є постраждалі. Розпочинаємо аварійно-рятувальну операцію, – написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Згодом він додав, що відомо про одного загиблого внаслідок атаки на Кривий Ріг сьогодні.
– Одна людина загинула через атаку росіян на Кривий Ріг. Ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа, – підтвердив очільник дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Нагадаємо, вранці 12 липня російські війська атакували Дніпропетровську область ударними дронами.
Ціллю ворога стали промислові підприємства Кривого Рогу. Один з Шахедів влучив у промислове підприємство міста. Загинули двоє людей, була пошкоджена промислова інфраструктура.
Унаслідок ще одного удару по підприємству спалахнула пожежа. Люди перебували в укриттях, тому ніхто не постраждав.
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